جمال سليمان: شخصية أمنية سورية هددتني بابني بسبب مواقفي السياسية

قال الفنان السورى جمال سليمان، إنه تعرض للتهديدات بسبب مواقفه السياسية، وبعدها ترك سوريا.





جاء ذلك خلال استضافة جمال سليمان فى حلقة اليوم مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".





وقال الفنان جمال سليمان، إنه تلقى تهديدا من شخصية أمنية سورية كبيرة حيث حذره من مواقفه السياسية قائلا:" اذا مكنتش خايف على نفسك خاف على اولادك".





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وكشف جمال سليمان، أن زوجته الحالية مثلها مثل كل السوريين كانت تريد حوارا وطنيا يرضى الأطراف السورية،لافتا إلى أنها تخاف عليه كثيرا وكانت تتمنى عدم دخوله ضمن صفوف المعارضة.