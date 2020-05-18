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أخبار البلد

وزيرة التضامن: الدولة تدرك قيمة ومكانة أبطالها من القوات المسلحة وتضحياتهم المستمرة

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:22 ص
صندوق مكافحة وعلاج
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى
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محمد عبد المنعم
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى،  أن الدولة تدرك تمامًا قيمة ومكانة ابطالها من القوات المسلحة وتضحياتهم المستمرة  ولذلك تستثمر تلك المكانة فى رفع وعى أبنائها بالعديد من القضايا الهامة لاسيما تلك القضايا التى تمس أمنهم وسلامتهم. 
واضافت في تصريحاتها أن حملة "أنت أقوى من المخدرات" تعتبر نموذجًا أمثل لهذا الاستثمار، وبدأت هذه الحملة منذ  عدده سنوات بمشاركة العديد من النجوم متطوعين، مشددة على انطلاق مرحلة جديدة من الحملة بمشاركة أحد أبطال أبناء القوات المسلحة وهو  النقيب أحمد عبد اللطيف ضابط بقوات الصاعقة المصرية والذى أصيب فى مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمة.

في حين أوضح  عمرو عثمان مساعد وزيرة  التضامن -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان  والتعاطى ،أنه يتم تنفيذ الخطة القومية لمكافحة  المخدرات ، من خلال عدة محاور منها الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر والعلاج وإعادة التأهيل والتوعية ، وانه سبق وتم  الاستعانة بالعديد من الشخصيات المؤثرة  خلال الفترة الماضية للمشاركة فى حملات التوعية ضد مخاطر الإدمان،  باعتبار قضية مكافحة تعاطى المخدرات قضية قومية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.

 كما أن  حملة "أنت اقوى من المخدرات" حققت تفاعلا كبيرا  بمراحلها السابقة سواء المستوى المحلى أو الدولى، فعلى المستوى المحلى تفاعل مع المراحل  السابقة للحملة أكثر من 76 مليون متفاعل على وسائل التواصل الاجتماعى، وعلى المستوى الدولى اعتبرتها العديد من المنظمات الدولية نموذجًا لحملات مكافحة المخدرات ووصفتها وزارة الأمن العام بالصين بأنها إحدى الحملات الملهمة لمكافحة الإدمان وترجمتها للغة الصينية، وأشادت بها وسائل الإعلام العالمية.
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