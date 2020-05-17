محمد سلام ينشر بوستر مسلسله الجديد "جمجوم وبم بم".. شاهد

كشف الفنان محمد سلام، عن البوستر الدعائي لمسلسله الجديد "جمجوم وبم بم" المقرر عرضة خلال الأيام المقبلة.
نشر محمد سلام، بوستر المسلسل عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام، وظهر فيه بصحبة الفنان محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر، وهما يرتديان زي يُشبه ذلك المستخدم في مكافحة الحشرات.
وعلق على الصورة التي نشرها قائلًا: "بسم الله و توكلنا على الله
#جمجوم_وبم_بم (#الشركة_الالمانية_لمكافحة_الخوارق) قريبا علي #شاهد_vipانتاج: E Production عبدالله ابو الفتوح و محمد عبد الصمد
تأليف: محمد عز- مصطفي صقر - كريم يوسف- ابراهيم خطاباخراج: اسلام خيري#محمد_سلام #محمد_عبدالرحمن".
مسلسل "جمجوم وفيديو"، يدور في إطار اجتماعي كوميدي، وكان يحمل اسم "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، إخراج إسلام خيرى، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب.