محمد سلام ينشر بوستر مسلسله الجديد "جمجوم وبم بم".. شاهد

كشف الفنان محمد سلام ، عن البوستر الدعائي لمسلسله الجديد " جمجوم وبم بم " المقرر عرضة خلال الأيام المقبلة.









وعلق على الصورة التي نشرها قائلًا: "بسم الله و توكلنا على الله

#جمجوم_وبم_بم (#الشركة_الالمانية_لمكافحة_الخوارق) قريبا علي #شاهد_vipانتاج: E Production عبدالله ابو الفتوح و محمد عبد الصمد

تأليف: محمد عز- مصطفي صقر - كريم يوسف- ابراهيم خطاباخراج: اسلام خيري#محمد_سلام #محمد_عبدالرحمن".









مسلسل "جمجوم وفيديو"، يدور في إطار اجتماعي كوميدي، وكان يحمل اسم "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، إخراج إسلام خيرى، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب.















