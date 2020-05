محمد سلام ينشر بوستر مسلسله الجديد "جمجوم وبم بم".. شاهد

View this post on Instagram

بسم الله و توكلنا على الله #جمجوم_وبم_بم (#الشركة_الالمانية_لمكافحة_الخوارق) قريبا علي #شاهد_vip انتاج: E Production عبدالله ابو الفتوح و محمد عبد الصمد تأليف: محمد عز- مصطفي صقر - كريم يوسف- ابراهيم خطاب اخراج: اسلام خيري #محمد_سلام #محمد_عبدالرحمن