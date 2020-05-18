كلب يمرض حزنًا على فراق الشهيد رامي حسنين.. قصة مؤثرة| فيديو

قال محمد حسنين والد الشهيد رامي قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة والذى استشهد يوم ٢٩ أكتوبر عام ٢٠١٦م بعد استهداف موكبه بعبوات ناسفة شمال سيناء أن الشهيد كان يعشق تربية الحيوانات وخاصة الكلاب والطيور وزراعة الورود والأزهار.





وأكد والد الشهيد ان نجله أحضر معه من العريش كلبة من سلالة الكلاب البوليسية المدربة منذ خمس سنوات أى قبل استشهاده بعام وذلك لحراسة بيته وأسرته مشيرا إلى أن الشهيد كان يعلم جيدًا أنه وأسرته مستهدفين من الجماعات التكفيرية والإرهابية .





وأشار إلى ان "نورسين" ابنة الشهيد رامى أطلقت اسم" فلفولة" على الكلبة وإن بناته لم يخافوا منها وأن الكلبة تعرفهم وتعرف زوجة الشهيد جيدًا وبتشم رائحتهم من على بعد وذلك لأنها تقوم بحراستهم .





واوضح والد الشهيد بأن الكلبة" فلفولة" حزنت حزنًا شديدًا على وفاة الشهيد وفراقه وانها كانت حاسة بغيابه ومرضت ورفضت الأكل وتم علاجها وعادت لصحتها مرة أخرى بعد ما "تأقلمت "على غياب الشهيد مضيفا بأن الكلبة فلفولة بتأكل يوميًا ٣ وجبات لحوم ودجاج يتم شراؤها يوميا وأنه الذى يقوم برعايتها واستحمامها وتغيير مياه الشرب لها.





وكان الشهيد رامى حسنين إبن مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة أحد أهم قادة القوات المسلحة التى قامت بعمليات تطهير موسعة فى شمال سيناء ضد الجماعات التكفيرية الإرهابية .

واستشهد قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة فى ٢٩ أكتوبر عام ٢٠١٦م بعد استهداف موكبه بعبوات ناسفة شمال سيناء تاركًا زوجته التى تعمل صيدلانية وطفلتيه الكبيرة كانت لم تكمل الأربع سنوات والصغيرة ٥ أشهر. اقرأ أيضا: طيارة ورق قبل الفطار.. عادات قديمة تعود فى ظل أزمة كورونا.. شاهد







