أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الأثنين 18-5-2020

أسعار الذهب السعودى خلال مستهل تعاملات اليوم، الأثنين 18-5-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" في المملكة العربية السعودية نحو 184.26 ريال سعودي. ننشرخلال مستهل تعاملات اليوم، الأثنين 18-5-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" في المملكة العربية السعودية نحو 184.26 ريال سعودي.









سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر الأوقية عالميًا سواء بالصعود أو الهبوط. ويتأثروفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر الأوقية عالميًا سواء بالصعود أو الهبوط.





أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال. وخلال السطور التالية، نتعرف علىلجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.









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أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (210.64 ريال سعودي) أي ما يعادل (56.05 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (193.09 ريال سعودي) أي ما يعادل (51.38 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (184.32 ريال سعودي) أي ما يعادل (49.05 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (157.99 ريال سعودي) أي ما يعادل (42.04 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (122.88 ريال سعودي) أي ما يعادل (32.70 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (105.32 ريال سعودي) أي ما يعادل (28.03 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,551 ريالا سعوديا) أي ما يعادل (1,743 دولارا أمريكيا)









أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,475 ريالا سعوديا) أي ما يعادل (392.37 دولارا أمريكيا)









أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (210,644 ريالا سعوديا) أي ما يعادل (55,119 دولارا أمريكيا)



