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سيارات

تعرف على أهم مكونات موتور السيارة

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:11 ص
صدى البلد
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اماني نوار
محرك السيارة هو القلب النابض لها وأهم جزء بها على الإطلاق، ويتكون المحرك من عدد الأجزاء الميكانيكية المترابطة، وفي هذا التقرير نرصد لكم مكونات الموتور التي تخفي على كثير من  قائدي السيارات.


1- الصمامات وتعمل على دخول وخروج الوقود ودخان العادم وذلك في الوقت المناسبة وبدقة؛ لأنها تعمل على منع تسرب من غرفة التحكم.


2- المكبس وهو عبارة عن قطعة أسطوانية من المعدن وتتحرك للأعلى والأسفل داخل الأسطوانة كما أنه يعمل على تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة ميكانيكية.


3- عمود الكرنك يعد بمثابة العمود الفقري في المحرك ويقوم بإعطاء الحركة لمجموعة التروس في المحرك لأنه يعمل على تحويل الترددية إلى حركة دورانية.


4- الحوض ويحيط بعمود الكرنك كما أنه يحتوي على كمية من الزيت الذي يتجمع في الجزء السفلي من الحوض.


5- البوجهات هي المسئولة عن إيصال الشرار إلى غرفة احتراق المحرك والهدف هو إشعال خليط الوقود مع الهواء.

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6- ذراع التوصيل هو قطعة تربط المكبي بعمود المرفق كما يقوم بنقل حركة المكبس إلى عمود المرفق في بعض مراحل عمل المحرك.

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