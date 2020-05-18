AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تصميم تخيلى جديد للسيارة هيونداى سانتا كروز 2021.. صور

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:31 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

مع اقتراب إعلان شركة هيونداى انطلاق اول سيارة بيك اب لها بعد جائحة فيروس كورونا ظهرت صورة لجسم السيارة سانتاكروز باللون الأبيض على  الشبكة العنقودية الانترنت مما اتاح العديد من التخيلات لمصممى السيارات المحترفين لتصميم السيارة الإنتاجية.

وحصلت النماذج التجريبية من السيارة البيك اب هيونداى سانتا كروز على كميات كبيرة من التمويه خلال عمل الاختبارات الاولية لها ، ولكن يبدو أن هذا ما انتظره المصممون، حيث انتشرت العديد من التصميمات التخيلية تستند على الصورة المسربة واللقطات التجسسية السابقة.

واكد العديد من خبراء السيارات حول العالم على ان التصميم التخيلي قريب جدًا من التصميم الواقعي، إلا أننا لسنا متأكدين بنسبة 100% حتى تكشف هيونداي رسميًا عن سانتاكروز.

وحصلت السيارة خلال التصميم التخيلى على شبكها المألوف ومصابيح أمامية أفقية أنيقة في الأعلى، وتتميز سانتاكروز بمجموعة مصابيح أخرى سفلية مستوحاة من سانتافي، والتي ستحصل على منصتها أيضًا.

ومن الجانب، تبدو كسيارة بيك اب بأربعة أبواب كلاسيكية مع ختم على شكل مثلث على الأبواب الأمامية وخط حزامي بالتوازي مع الحافة العلوية للصندوق الخلفي، وفي الخلف، اختار المصمم مصابيح خلفية مستوحاة من أحدث سوناتا والتي يبدو أنها تناسب بقية البيك اب بشكل جيد.

والجدير بالذكر انه سيتم بناء هيونداي سانتاكروز في مصنع مونتغومري بولاية ألاباما بالولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تتوفر بخيارين من المحركات، الأول هو 2.4 لتر بقوة 185 حصان و241 نيوتن.متر من عزم الدوران، والآخر تيربو 2.0 لتر يولد قوة 235 حصان و352 نيوتن.متر من عزم الدوران.

تصميم تخيلى جديد للسيارة هيونداى سانتا كروز 2021.. صور
تصميم تخيلى جديد للسيارة هيونداى سانتا كروز 2021.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. الكشف عن كيا سورينتو 2021 ببث مباشر على الإنترنت.. صور

شاهد.. للمرة الأولى ظهور تويوتا فورتشنر 2021 في شكلها المتوقع

أسعار هيونداي سانتافي 2020 في السعودية

تعرف على قوة هيونداي سوناتا N لاين الجديدة

شاهد .. بوجاتي شيرون باور سبورت نسخة فيلم حرب النجوم .. صور

شاهد.. هيونداي سانتا كروز الجديدة في تصميم تخيلي.. فيديو

ترشيحاتنا

بادر بالتسجيل.. تفاصيل كاملة وأسعار وطرق حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة

نجيب ساويرس: متفق إن روجينا ممثلة صف أول بكل جدارة

الصحة: 10 خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

الإفتاء: إحياء ليلة العيد يبدأ بعد صلاة العشاء بهذه الطريقة

قرار عاجل من أشرف بنشرقي بشأن مصيره مع الزمالك

الوزراء: عقوبة عدم ارتداء الكمامة 300 جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلى جديد للسيارة هيونداى سانتا كروز 2021.. صور

بعد السماح باستخدامها.. طرق غسل وتعقيم الكمامة القماش

سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير تبهر الجمهور