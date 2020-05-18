تصميم تخيلى جديد للسيارة هيونداى سانتا كروز 2021.. صور

مع اقتراب إعلان شركة هيونداى انطلاق اول سيارة بيك اب لها بعد جائحة فيروس كورونا ظهرت صورة لجسم السيارة سانتاكروز باللون الأبيض على الشبكة العنقودية الانترنت مما اتاح العديد من التخيلات لمصممى السيارات المحترفين لتصميم السيارة الإنتاجية.

وحصلت النماذج التجريبية من السيارة البيك اب هيونداى سانتا كروز على كميات كبيرة من التمويه خلال عمل الاختبارات الاولية لها ، ولكن يبدو أن هذا ما انتظره المصممون، حيث انتشرت العديد من التصميمات التخيلية تستند على الصورة المسربة واللقطات التجسسية السابقة.

واكد العديد من خبراء السيارات حول العالم على ان التصميم التخيلي قريب جدًا من التصميم الواقعي، إلا أننا لسنا متأكدين بنسبة 100% حتى تكشف هيونداي رسميًا عن سانتاكروز.

وحصلت السيارة خلال التصميم التخيلى على شبكها المألوف ومصابيح أمامية أفقية أنيقة في الأعلى، وتتميز سانتاكروز بمجموعة مصابيح أخرى سفلية مستوحاة من سانتافي، والتي ستحصل على منصتها أيضًا.

ومن الجانب، تبدو كسيارة بيك اب بأربعة أبواب كلاسيكية مع ختم على شكل مثلث على الأبواب الأمامية وخط حزامي بالتوازي مع الحافة العلوية للصندوق الخلفي، وفي الخلف، اختار المصمم مصابيح خلفية مستوحاة من أحدث سوناتا والتي يبدو أنها تناسب بقية البيك اب بشكل جيد.

والجدير بالذكر انه سيتم بناء هيونداي سانتاكروز في مصنع مونتغومري بولاية ألاباما بالولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تتوفر بخيارين من المحركات، الأول هو 2.4 لتر بقوة 185 حصان و241 نيوتن.متر من عزم الدوران، والآخر تيربو 2.0 لتر يولد قوة 235 حصان و352 نيوتن.متر من عزم الدوران.