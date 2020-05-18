AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سحورك عندنا.. سبانيش أومليت.. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:57 ص
السحور
السحور
Advertisements
لمياء الياسين

مائدة السحور فى رمضان يجب أن تحتوى على أطعمه تمنحك الشبع وفى الوقت نفسه تساعد على تحمل الصيام وتجنبك العطش فى رمضان.

إليك طريقة تحضير الأومليت للشيف أميرة شنب فى برنامجها أميرة فى المطبخ على قناة سى بى سى سفرة
إقرأ أيضا ..
المقادير لتحضير الأومليت ..
8 بيضات
لتر كريمة
ملح وفلفل
فلفل رومى ألوان
زيتون أسود وأخضر حلقات
مشروم مفروم
طماطم مفرومة
جبنة شيدر حمراء مفرومة

طريقة تحضير الأسبنش أومليت بالخطوات ..
 فى وعاء أبدئى فى ضرب البيض والكريمة اللبانى
يتم إضافة الزيت والزبدىة على النار ويتم إضافة البصل والملح والفلفل الألوان
فى الرابط التالى إليك خطوات تحضير الأسبنيش أومليت
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة جديدة لعمل طاجن لسان عصفور بمذاق لا يقاوم

سحورك عندنا.. فول بالطحينة وطعمية بيتي وبيض بالمشروم

5 طرق مختلفة لعمل الفول المدمس في سحور رمضان

جديد وخفيف.. طريقة عمل الفول بالصلصة خطوة بـ خطوة

سحورك عندنا .. بيض أومليت وعدس بجبة وزبادي ولبن رايب

سحورك عندنا.. فول بطريقة جديدة وصحية

ترشيحاتنا

نادي النيل كلمة السر.. الصريطي يكشف سبب صداقته مع محمود الخطيب

بعد السماح باستخدامها.. طرق غسل وتعقيم الكمامة القماش

بيان مهم من الأزهر بشأن صلاة العيد.. فيديو

الحكومة عن الكمامة القماش: بـ 5 جنيهات وتستخدم لمدة شهر.. فيديو

رامي عباس مكذبا هاني رمزي: محمد صلاح لم يخبرك بعرض ريال مدريد

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: انكسار الموجة الحارة ابتداء من الجمعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السماح باستخدامها.. طرق غسل وتعقيم الكمامة القماش

سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير تبهر الجمهور

قبل شراء الكمامة القماش.. اختبار يكشف مدى جودة الكمامة في الحماية من كورونا