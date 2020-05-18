سحورك عندنا.. سبانيش أومليت.. فيديو

مائدة السحور فى رمضان يجب أن تحتوى على أطعمه تمنحك الشبع وفى الوقت نفسه تساعد على تحمل الصيام وتجنبك العطش فى رمضان.
إليك طريقة تحضير الأومليت للشيف أميرة شنب فى برنامجها أميرة فى المطبخ على قناة سى بى سى سفرة
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المقادير لتحضير الأومليت ..
8 بيضات
لتر كريمة
ملح وفلفل
فلفل رومى ألوان
زيتون أسود وأخضر حلقات
مشروم مفروم
طماطم مفرومة
جبنة شيدر حمراء مفرومة
طريقة تحضير الأسبنش أومليت بالخطوات ..
فى وعاء أبدئى فى ضرب البيض والكريمة اللبانى
يتم إضافة الزيت والزبدىة على النار ويتم إضافة البصل والملح والفلفل الألوان
فى الرابط التالى إليك خطوات تحضير الأسبنيش أومليت