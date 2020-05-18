أحمد موسى عن معاناة قطر اقتصاديا: تنهار و300 ألف نفر عندهم أزمة

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن قطر تواجه أزمة اقتصادية كبيرة بسبب أسعار الغاز.





وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد إن قطر تحتضر وتعاني بسبب انخفاض أسعار الغاز معلقا: «300 ألف نفر عندهم أزمة».





وتابع موسى «سكان قطر أد قريتي شطورة 6 مرات مجازا، عندهم أزمة اقتصادية، وافتعلت أزمة كبيرة مع روسيا كل الدنيا توقفت في قطر، الإخوان هيعيشوا أيام سودة»، مردفا «تميم بن حمد يسعى إلى تطبيق إجراءات تقشف بعد إنفاق الأموال على الإرهاب».





وأضاف «أردوغان مسك العصا لتميم ويجبره على تحويل المليارات من الدولارات من أجل الحماية».