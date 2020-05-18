غدا.. الوطنية للصحافة ترسل بدل المؤسسات القومية

ترسل الهيئة الوطنية للصحافة ، بدل التدريب والتكنولوجيا للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية غدا الثلاثاء .

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أنه سيتم إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر مايو ٢٠٢٠ للمؤسسات الصحفية القومية صباح غدا الثلاثاء الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٠ تمهيدا للبدء فى عملية الصرف .

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وكان قد أعلن الكاتب الصحفى حسين الزناتى أمين الصندوق بنقابة الصحفيين أنه سيتم صرف بدل التكنولوجيا للصحفيين امس الأحد ١٧ مايو بعد الثالثة عصرا بفيزا البدل للبنك الأهلى وذلك للعاملين بالصحف الخاصة والحزبية.

وأضاف الزناتى ، انه نجح فى التعجيل بانهاء إجراءات صرف البدل مبكرًا ، وقبل الموعد الذى كان قد تم الإعلان عنه ، تسهيلًا على الزملاء قبل إجازة عيد الفطر المبارك .

وكانت قد توصلت النقابة لتأجيل أقساط القروض الشخصية للصحفيين بالبنوك طبقا لقرار البنك المركزى