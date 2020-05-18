بتكلفة مليار و450 مليون جنيه| وزير النقل يتفقد محور سمالوط على النيل اليوم

يزور الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات محافظة المنيا، اليوم الاثنين لتفقد محور كوبرى سمالوط، وسيكون فى استقباله اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.





ومن جانبه زار اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، محور سمالوط لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع ، فى إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ وعدد من المشروعات القومية والخدمية بمراكز المحافظة، بالتوازى مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.





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اطلع المحافظ على نسب تنفيذ المشروع، الذى يتكون من 32 كوبرى، تشمل كوبرى أعلى نهر النيل وكوبرى أعلى السكة الحديد وترعة الإبراهيمية، بالإضافة إلى 16 نفقا على الطرق المحلية المتقاطعة مع مسار المشروع، وكذلك 2 بربخ على المجارى المائية المتقاطعة مع مسار المشروع، وأعمال طرق ومداخل بطول 22 كم.





وأكد المحافظ استمرار العمل فى جميع مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، حيث يجرى العمل فى 130 مشروعا، يأتى فى مقدمتها محور سمالوط الحر على النيل.





، واستمع المحافظ إلى شرح مفصل حول المحور الذى يعد أحد أهم وأكبر المشاريع فى قطاع النقل بالمحافظة، حيث سيربط بين الطريق الصحراوى الشرقى (القاهرة – أسوان) والطريق الصحراوى الغربى (القاهرة – أسوان) مرورا بنهر النيل والطريق الزراعى (القاهرة - أسوان) عند مدينة سمالوط، بطول إجمالى 26 كم وعرض 21 مترا، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 1.450 مليار جنيه، بحيث يكون محورا حرا.





واوضح المحافظ ان محور سمالوط سيساهم فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى بطريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوى الغربى، عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى "القاهرة – أسوان" شمال مدينة سمالوط، من خلال ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، لافتا أن الطريق الصحراوى الغربى سيساهم فى تسهيل حركة التنقل والتجارة بين محافظات الصعيد.





وأضاف المحافظ أن محور سمالوط، هو المحور الثالث بعد محورى بنى مزار وملوى، ويهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة فى المحافظة، وإنشاء المحور ذو أهمية استراتيجية.



