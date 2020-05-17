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تعليم

رئيس جامعة المنيا يتابع تجهيزات المدن الطلابية لاستقبال أبناء العائدين من الخارج

الأحد 17/مايو/2020 - 01:20 م
جامعة المنيا
جامعة المنيا
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ايمن رياض
تفقد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، يرفقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تجهيزات وتهيئة مباني المدن الجامعية؛ استعدادًا لاستقبال أبناء مصر العائدين من الخارج، ضمن خطة الدولة لعودة المصريين العالقين بالخارج وتوفير سبل الراحة لهم؛ تأكيدًا على اتباع الإجراءات الاحترازية للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم. 

وأكد د. "عبد النبي" بحسب بيان، استمرارًا التعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة لمجابهة جائحة فيروس كورونا، وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المُتاحة، بما يسهم في التعامل بشكل فورى مع أي مستجدات تتعلق بهذه الأزمة، ويضمن سلامة وصحة المواطنين. 

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وأشار إلى أن الجامعة ستقوم بتوفير كافة الخدمات الصحية وجميع الأطقم الطبية المدربة بالمستشفيات الجامعية لخدمات غرف العزل بالمدن، إلى جانب توفير أعمال الصيانة والأمن المستمرين علي مدار الأربع والعشرين ساعة لتحقيق أكبر قدر من النظافة داخل المدن.

جاء ذلك بحضور الدكتور باسم عبد الحكيم، أمين عام جامعة المنيا، والدكتورة سمية محروس، مدير عام إدارة المدن الجامعية، وعددِ من ممثلي مديرية الصحة والتضامن الاجتماعي بالمنيا.

وتفقد رئيس الجامعة، جاهزية الغرف للإقامة والإعاشة بجميع المباني المخصصة للعزل، للاطمئنان على جودة الخدمة، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل الغرف وبالمباني، وفقا للمعايير الطبية، وكذلك توفير أدوات التطهير والتعقيم للمقيمين.

وأوضح انه تم تخصيص 4 مباني بالمدنية الجامعية لاستقبال أبناءنا العائدين من الخارج، مشددًا على تذليل أي معوقات، وتقديم كافة الخدمات بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، والجهات المتخصصة.
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