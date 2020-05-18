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فن

الصمت أبلغ من الكلام .. أحمد زاهر يوجه رسالة لابنته

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:45 ص
احمد زاهر و ابنتة
احمد زاهر و ابنتة
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ميرنا محمود
نشر الفنان احمد زاهر  مشهدا من مسلسل الفتوه  عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي  للفيديوهات والصور إنستجرام.

و ظهرت ليلي احمد زاهر فى المشهد  وهى تبكى بسبب فقدان والدها.

وكتب احمد زاهر معلقا على المشهد  :"الله عليكي يا بنتي و علي إحساسك ( الصمت ابلغ من الكلام انا فخووووور بيكي بحبك يا لولي.

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وجاءت التعليقات كالاتي :
ماشاء الله برافو ربنا يحميها
مشهد يجنن
بنتك لازم تتطلع فنانة زيك 
دوها حلو اوي
كلنا عايزين نقتلك يا فتحي

وتشارك الفنانة ليلى زاهر في بطولة مسلسل الفتوة مع الفنان ياسر جلال واحمد صلاح حسني وأحمد خالد صالح ومي عمر ورياض الخولي وأحمد خليل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.
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