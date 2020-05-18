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أخبار البلد

رسالة مؤثرة لـ رئيس الشركة القابضة للمطارات في الذكرى الـ 57 لإنشاء مطار القاهرة

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:11 ص
محمد سعيد محروس
محمد سعيد محروس
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نورهان خفاجي
قدم المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات، التهنئة لجموع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، بحلول الذكرى الـ 57 لإنشاء مطار القاهرة الدولي، والذي يوافق 18 مايو من كل عام.

وأعرب محمد سعيد محروس في رسالة للعاملين بالشركة، عن أسفه لحلول ذكرى إنشاء مطار القاهرة هذا العام، وسط توقف شبه كامل لحركة الطيران والسفر في البلاد، بسبب الجائحة الوبائية التي انتشرت في معظم دول العالم، وتسللت إلى مصر وسجلت آلاف الإصابات ومئات الضحايا.

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وقال رئيس الشركة القابضة للمطارات،: " أتابع رغبتكم في العودة للعمل بمطار القاهرة وسط الطائرات والركاب وتأدية عملكم في صالات السفر والوصول والمهبط وخلف مكاتب الاستعلامات وشاشات وجداول الرحلات".

وأضاف:" أدعوكم أن يكون اليوم، هو فرصة لشكر لكل من بذل الجهد والعرق لإنشاء وتطوير المطار، الذي رأيناه يتوسع ليشمل 3 مباني ويتطور ليضاهي المطارات العالمية، وأن يكون فرصة لنجدد التزامنا للعمل بكل قوة عند عودة الحركة الجوية في أقرب وقت".

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