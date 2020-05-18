رسالة مؤثرة لـ رئيس الشركة القابضة للمطارات في الذكرى الـ 57 لإنشاء مطار القاهرة





وأعرب محمد سعيد محروس في رسالة للعاملين بالشركة، عن أسفه لحلول ذكرى إنشاء مطار القاهرة هذا العام، وسط توقف شبه كامل لحركة الطيران والسفر في البلاد، بسبب الجائحة الوبائية التي انتشرت في معظم دول العالم، وتسللت إلى مصر وسجلت آلاف الإصابات ومئات الضحايا.





إقرأ أيضا:









وقال رئيس الشركة القابضة للمطارات ،: " أتابع رغبتكم في العودة للعمل بمطار القاهرة وسط الطائرات والركاب وتأدية عملكم في صالات السفر والوصول والمهبط وخلف مكاتب الاستعلامات وشاشات وجداول الرحلات".





وأضاف:" أدعوكم أن يكون اليوم، هو فرصة لشكر لكل من بذل الجهد والعرق لإنشاء وتطوير المطار، الذي رأيناه يتوسع ليشمل 3 مباني ويتطور ليضاهي المطارات العالمية، وأن يكون فرصة لنجدد التزامنا للعمل بكل قوة عند عودة الحركة الجوية في أقرب وقت".



