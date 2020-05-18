AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 3.4% في الربع الأول

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين انكماش اقتصاد اليابان بنسبة 3.4 % خلال الربع الأول من العام الجاري، نتيجة التبعات الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا .
وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الياباني، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 3.4% على أساس سنوي خلال الفترة ما بين يناير حتى مارس الماضي ، بما يقل عن توقعات المحللين بانكماش قدره 4.6% .
ويعد ذلك ثاني انكماش فصلي للاقتصاد الياباني على التوالي، حيث تراجع الناتج المحلي للبلاد في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 7.3% فيما يمثل أول موجة ركود تعايشها البلاد منذ النصف الثاني من 2015.
وأظهرت البيانات أيضا أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، تراجع بنسبة 0.7% ، كما انخفض الإنفاق الرأسمالي 0.5 % ، في حين تراجعت الصادرات 6 %.

Advertisements

ترشيحاتنا

كريم فهمي في حوار لـ صدى البلد: كورونا أصعب ماواجهنا في "ونحب تاني ليه".. وضد اعتذار شقيقي أحمد عن رجالة البيت

أخبار الرياضة.. بن شرقي يحسم مصيره مع الزمالك.. مرتضى منصور يحيل أحد أقاربه للتحقيق بسبب بوست

رشدى الشامى: سعيد بردود الأفعال عن دوري في مسلسل الاختيار

صفر إصابات ووفيات.. تونس تسيطر على كورونا وتسجل شفاء 816 حالة

شاهد .. مجدي كامل برفقة ابنه بعد خروجه من المستشفى على كرسي متحرك

عن شائعة إصابة الدواجن بميكروب جديد.. الزراعة: مصانع الأعلاف تخضع لرقابة صارمة

AdvertisementS

سقوط أباطرة الكيف.. الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 32 مليون جنيه قبل العيد

مقترحات برلمانية لسداد ديون السكة الحديد

6 عملات كبرى تهوى أمام الجنيه.. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 17-5-2020

الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب أعلى عقار بباب الشعرية.. صور

شديد الحرارة.. الأرصاد: القاهرة تسجل 42 اليوم وهذا هو موعد انكسار الموجة

آثار الحكيم: هالة سرحان تحرشت بي لمدة 3 أيام

أخبار الفن: ثراء جبيل: العلاقات الجنسية مهمة في بعض أنواع الدراما .. آثار الحكيم: هالة سرحان تحرشت بي 3 أيام

إسرائيل تكشف عن ملابسات وفاة السفير الصيني لديها وبكين ترسل محققين

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. فيديو

تربينا على المشاهد الحميمية.. ثراء جبيل: حذف مشاهد الحب يولد الكبت.. والعلاقات الجنسية مهمة في بعض أنواع الدراما| حوار

مذكور في التوراة.. القصة الكاملة لـ نهر الدم في إسرائيل وعلاقته بشهر رمضان.. صور

اعتدال ونقاء حالة الطقس اليوم الاثنين في جميع محافظات الجمهورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادفة فريدة.. ولادة طفلة في نفس تاريخ ميلاد والدتها وشقيقتها وذات المستشفى..شاهد

بعد إقامة حفل شواء بمنزلها.. سيدة تكتشف إصابتها بـ كورونا وتعتذر لضيوفها

تعرف على 4 شركات للسيارات ساهمت فى الحرب العالمية الأولى.. صور