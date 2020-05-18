انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 3.4% في الربع الأول

أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين انكماش اقتصاد اليابان بنسبة 3.4 % خلال الربع الأول من العام الجاري، نتيجة التبعات الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا .

وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الياباني، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 3.4% على أساس سنوي خلال الفترة ما بين يناير حتى مارس الماضي ، بما يقل عن توقعات المحللين بانكماش قدره 4.6% .

ويعد ذلك ثاني انكماش فصلي للاقتصاد الياباني على التوالي، حيث تراجع الناتج المحلي للبلاد في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 7.3% فيما يمثل أول موجة ركود تعايشها البلاد منذ النصف الثاني من 2015.

وأظهرت البيانات أيضا أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، تراجع بنسبة 0.7% ، كما انخفض الإنفاق الرأسمالي 0.5 % ، في حين تراجعت الصادرات 6 %.



