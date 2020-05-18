صندوق رعاية المبتكرين.. 6 مزايا قدمها البرلمان للباحثين والنوابغ

شهد دور الانعقاد الرابع (الحالي) لمجلس النواب، نهاية عام 2018 وبالتحديد في جلسة الأحد 23 ديسمبر، موافقة المجلس، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء " صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ".





وينص القانون على إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمي ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء الجمهورية بقرار من مجلس إدارته.





اقرأ أيضا | النواب يوافق على إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ





ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلي على القيام بذلك.

ويستعرض "صدى البلد" 6 مزايا يقدمها القانون للمبتكرين والنوابغ:

1- دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، واحتضان الصندوق أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها.

2- تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل أو الخارج

3- المساهمة فى تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها.

4- المساهمة فى إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها للباحثين والمبتكرين.

5- مساعدة الباحثين والمبتكرين على حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية.