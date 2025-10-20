إنهاء خدمة المتدرب.. متى يعتبر الموظف غير صالح للاستمرار في عمله ؟

حدد قانون الخدمة المدنية، ضوابط تقييم آداء الموظفين، ومدى التزامهم بواجبات وظيفته ، و ذلك في إطار حرص الدولة على رفع كفاءة الجهاز الإداري .

في هذا الصدد، نصت المادة (48) علي أن تنتهى خدمة الموظف لعدم الصلاحية اثناء فترة الاختبار فى الحالات الاتية :

- اذا حصل فى نهاية هذه الفترة على تقرير تقويم اداء بمرتبة اقل من فوق المتوسط.

- اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح دون عذر مقبول.

- اذا تغيب عن العمل بدون اذن أو عذر مقبول لمدة 5 ايام متصلة أو عشرة ايام متقطعة خلال فترة الاختبار .



ويصدر قرار انهاء الخدمة من السلطة المختصة، و وفقا للمادة (49) فإنه يجوز التعاقد فى حالات الضرورة مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة للتحقق من توفر الشروط المقررة قانوناً وموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص .



ووفقا للائحة التتفيذية للقانون، تتقرر صلاحية الموظف تحت الاختبار بناءً على تقارير شهرية تُعد بمعرفة الرئيس المباشر وتُعتمد من الرئيس الاعلى، ويتم تسليم الموظف فى نهاية كل شهر صورة من التقرير الشهرى موضحاً به أوجه القصور فى ادائه وكيفية معالجتها وعما اذا كان قد تفادى أوجه القصور المنصوص عليها بالتقرير السابق كاملة ام جزءاً منها ام لم يتفادها مطلقاً، ويوقع الموظف بالعلم والاستلام ويودُع الأصل بملف الخدمة، وفى حالة رفضه التوقيع والاستلام يتأشر على الاصل بذلك ويُودع بملف خدمته .