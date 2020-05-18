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هل عقد القران ممنوع خلال فترة عيد الفطر؟.. نقيب المأذونين يرد

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:25 ص
هل عقد القران ممنوع
هل عقد القران ممنوع خلال فترة عيد الفطر؟..نقيب المأذونين يرد
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فرح علاء الخولي
استنكر إسلام عامر، نقيب المأذونين، الشائعات التي تروج على مواقع التواصل الاجتماعي، نافيا ما تم تداوله بشأن سحب دفاتر المأذونين ومنع عقود الزواج، معقبًا على مروجي الشائعات: "ده واحد فاضي ماسك الموبايل وقاعد بيكتب اي حاجة"، منوها بأن شخص منتحل صفة مأذون هو سبب في نشر الشائعة.

وتابع عامر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن المأذونين بعملون بشكل طبيعي، ولم يتم سحب دفاترهم، منوها بأن 90% من المأذونين يمارسون عملهم في مكاتبهم، حتى لا يكون هناك تجمعات.

وأضاف نقيب المأذونين، أنه حتى لو انتقل المأذون من مكتبه ليتم عقد القران، فأن الأمر يكون مقتصرا على أهل الزوج والزوجة فقط، منوها بأن المشكلة الوحيدة التي واجهتهم الأسبوعين الماضيين في تأدية عملهم، كانت عدم وجود شهادات صحية لراغبي الزواج، معلقا: "في مناطق معينة مفيهاش شهادات طبية مثل مركز طوخ، وبنها".

وأوضح عامر، ان كل المأذونين متخذة كل الاجراءات الاحترازية المطبقة من قبل مجلس الوزراء، ومنع التجمعات اثناء عقد القران للحفاظ على المواطنين من فيروس كورونا.
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