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نقيب المأذونين: مشروع قانون لوضع التزامات قبل توثيق عقد القران كارثى.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:57 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال نقيب المأذونين، الشيخ إسلام عامر، إن نسبة الطلاق تراجعت بشكل ملحوظ فى الشهور الأخيرة، لافتًا إلى أن العامل الاساسي فى تراجع نسب الطلاق هو المأذون لأنه يجلس مع الزوج والزوجة ويتناقش معهم ومع أهلهم وينصحهم.

وأضاف نقيب المأذونين، خلال حديثه ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أنه هناك مشروع لوضع التزامات قبل توثيق عقد القران من زوجة أخرى إلا بإذن كتابى من زوجته الأولى، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون الإذن موثق فى الشهر العقارى، وألا يكون عرفيًا.

وتابع أن نسبة الطلاق سترتفع فى حالة إقرار مشروع القانون لأنه لا توجد سيدة تقبل زواج زوجها بأخرى، مضيفًا أن زواج الرجل بأخرى هو حق أصيل وغير مكتسب، موضحًا أنه بمجرد إتمام عقد الزواج يتم إخطار الزوجة الأولى بزواج زوجها بامرأة أخرى.

وأشار إلى أن الموافقة الكتابية لإذن الزواج سيمنع الزواج من امرأة أخرى، لأنه لاتوجد زوجة مصرية ترتضى بزواج زوجها، مما سيؤدى إلى زيادة الزواج العرفى.

وأوضح أن مشروع القانون لوضع إلتزامات قبل توثيق عقد القران، كارثى، لأنه سيشجع على الزواج العرفى ويعتبر الباب الخلفى للزواج للأشخاص دون السن القانونية.

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