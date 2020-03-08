AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نقيب المأذونين عن قانون الزواج الثاني بإذن من الأولى: سيزيد حالات العنوسة.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 11:07 م
إسلام عامر
إسلام عامر
Advertisements
إبراهيم القادري
قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن من يريد وضع قانون بخصوص الزواج الثاني بإذن من الزوجة يجب أن ينزل إلى الشارع ويرى نسبة العنوسة الزائدة ونسبة الزواج العرفي قبل أن يصدر أمرًا كهذا.

وأضاف إسلام عامر، أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، أن قانون الزوجة الثانية إذا تم تطبيقه سيتم رفع نسبة العنوسة وستحدث مشاكل أسرية كثيرة بسبب ذلك القانون.

وأوضح إسلام عامر، أن الفرد يجب أن يتزوج مرة واثنين وثلاثة لأنه إذا لم يحدث ذلك فأين تذهب الأرامل والمطلقات؟.

وتابع إسلام عامر، أن هناك إناثا كثيرات لم يتزوجن حتى الآن ووصل سنهن إلى 30 و35 و40 عاما.

وأوضح إسلام عامر، أن هذا القانون لو تم تطبيقه سيكون مقيدا لما هو مباح شرعا وقانونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد الجندي: الزواج العرفي يعرض شرف الفتيات للخطر

مأذون شرعي: بعض الشباب يجهلون شروط وقواعد عقد الزواج.. فيديو

نقيب المأذونين: لا يجرؤ أي مأذون على توثيق عقد زواج دون السن القانونية

حكم إجراء الطلاق ورقيا والرجعة شفويا للحصول على معاش الوالد.. أزهري يجيب

حكم استخدام حيلة الطلاق على الورق لأخذ معاش الأب .. الأزهر يحسم الجدل

1000 جنيه أجر المأذون وعدم جواز توثيق عقد الزواج فى حالتين.. مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين

ترشيحاتنا

أنغام تلغي متابعة زوجها على انستجرام.. وأحمد إبراهيم يحيي زوجته الأولى

هل يشعر المتوفى بمن يزوره؟ .. الإفتاء تحسم الجدل

انفصال أنغام عن زوجها أحمد إبراهيم

حضن فى العربية.. ريهام أيمن تثير الجدل برفقة زوجها

القاهرة خط أحمر .. إعلامى كويتي يفتح النار على مطلقي هشتاج قاطعوا مصر

بعد انفصاله عن أنغام.. أول تعليق من الموزع أحمد إبراهيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء عن طلاقهما ..20 إطلالة لـ أنغام مع زوجها أحمد إبراهيم.. شاهد

وزير الرياضة يستقبل أول مصرية تتسلق جبل البروس فى روسيا

أنيقة أوي.. زوجة تامر حسني تشعل السوشيال في يوم المرأة العالمي