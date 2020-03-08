نقيب المأذونين عن قانون الزواج الثاني بإذن من الأولى: سيزيد حالات العنوسة.. فيديو

قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن من يريد وضع قانون بخصوص الزواج الثاني بإذن من الزوجة يجب أن ينزل إلى الشارع ويرى نسبة العنوسة الزائدة ونسبة الزواج العرفي قبل أن يصدر أمرًا كهذا.





وأضاف إسلام عامر، أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، أن قانون الزوجة الثانية إذا تم تطبيقه سيتم رفع نسبة العنوسة وستحدث مشاكل أسرية كثيرة بسبب ذلك القانون.





وأوضح إسلام عامر، أن الفرد يجب أن يتزوج مرة واثنين وثلاثة لأنه إذا لم يحدث ذلك فأين تذهب الأرامل والمطلقات؟.





وتابع إسلام عامر، أن هناك إناثا كثيرات لم يتزوجن حتى الآن ووصل سنهن إلى 30 و35 و40 عاما.



