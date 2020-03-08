الزواج في 2020.. آية تبحث عن عريس: ابعت الـ CV وهرد عليك

"للجادين فقط مطلوب عريس.. وعلي رأي المثل اخطب لنفسك قبل ما حد يخطبلك" كانت تلك هي العبارة التي لخصت به "آية علي" أبنة العشرينيات احتياجاتها في تلك الفترة من حياتها، دون أن تعير أحدًا اهتمامًا أو تخشى من نظرات من يرى منشورها مضت تكتب ما تريده عن مُتطلباتها في زوجها المستقبلي،" مطلوب عريس وعليه أن تتوفر فيه هذه المميزات، أن يكون وسيمًا ومرحًا وطويلاً ويتمتع بجسد كمال أجسام، في متوسط عمر الـ 26 عامًا، يجيد إلقاء النكات وصاحب روح خفيفة".





وأكملت: "يكون محبًا للسفر وشخصًا مغامرًا، ولديه خطة كاملة عن حياته المستقبلية، من يجد في نفسه هذه الخصال، وتتوفر فيه تلك الشروط يمكنه إرسال السيرة الذاتية على الإيميل الخاص بي"، منشور طويل قوبل بالضحك والدعوات من قبل الأصدقاء بالحصول على الزوج الصالح .





ولكن كان الأمر بالنسبة لـ"آية" التي تعمل كمعلمة لغة إنجليزية في أحد الأماكن الخاصة بتدريس اللغة، مختلفًا تمامًا فكانت كل كلمة تحمل بداخلها مشاعر تطوق لعلاقة رومانسية مُفعمة بالحب، فتقول لـ"صدى البلد": "أنا كتبت البوست لأني حاسة باحتياجي لرجل الفترة دي من حياتي عشان يدعمني، وفي نفس الوقت عندي مواصفات عاوزاها فى شريك حياتي ومينفعش أتنازل عنها".





وراء كل كلمة كتبتها "آية" دافع قوي، فتحكي قائلة: "الممنوع مرغوب، يعني ممنوع إن واحدة بنت تعبر عن احتياجها لراجل فى حياتها، وتطلب كمان المواصفات اللى عاوزاها فى شريك حياتها، وأنه يكون لها الحق ترفض أو تقبل بإرادتها، لأن أنا واحدة مستقلة وبشتغل وعندي القوة إن أقبل وأرفض".





امتلأ صندوق الرسائل على المنصات الاجتماعية الخاص بـ"آية" بالمعاكسات والرسائل وطلبات الصداقة تعقيبًا على إعلان الزواج: "جالى رسايل كتير جدًا، في منها الجيد ومنها الرسائل بتبدأ بـ هاي، وأنواع وأشكال كثيرة مرت عليّا في التجربة دي، غير إن كان في رسائل لوم وعتاب من الناس إيه اللي انتي عملتيه ده شيلي البوست".





ولكن الجادين في الأمر لم يظهروا في خانة الرسائل بـ إيميل "آية" سوى شخص واحد: "من الصعب إن راجل مصري يعمل سي في ويقبل فكرة إن يبعت لبنت إيميل عشان يتجوزها، لكن برضوا لقيت إيميل مبعوت من شخص فيه السي في بتاعه واخذت الموضوع بهزار مع ماما وضحكنا".





وضعت "آية" تصورًا وتسلسلاً للقصة منذ البداية وحتى إتمام الأمر: "أول ما هيبعت الشخص المناسب الإيميل هتأكد الأول أنه واخد الموضوع بجد ولا هزار، وبعدين هبعتله رقم كلم والدي وهيتفق على ميعاد للرؤية الشرعية، لو في قبول كل حاجة هتمشي رسمي".





رغم الانتقادات الكثيرة التي وُجهت لها إلا أنها لم تشغل بالها "طالما أنا مقتنعة هتأثر بالكلام السلبي ليه"، وأخيرًا تسعى "آية" لتغيير فكرة المجتمع عن مُتطلبات الفتيات: "نفسي اني كبنت لما أعبر عن احتياجي العاطفي والفسيولوجي والنفسي، المجتمع ميبصليش باستغراب واستنفار".