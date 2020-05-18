شائعة| نقيب المأذونين ينفي سحب الدفاتر ووقف عقود الزواج.. فيديو

قال إسلام عامر، نقيب المأذونين ، إنه يستنكر الشائعات التي تروج على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سحب دفاتر المأذونين ومنع عقود الزواج، معقبًا على مروجي الشائعات: "ده واحد فاضي ماسك الموبايل وقاعد بيكتب اي حاجة".





وتابع اسلام عامر، خلال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه تفاجأ عندما اكتشف ان بداية ترويج الشائعة هو احد الاشخاص ينتحل صفة مأذون





وأضاف نقيب المأذونين ، أن الدولة نفت هذه الشائعات، لافتًا الى ان من كان سيعقد قرانه في شهر سبتمبر قام بتقديم الموعد خوفا من تحقيق تلك الشائعة، قائلًأ ضاحكًأ: "انت مستعجل ليه".





وأوضح عامر، ان كل المأذونين يتخذون كل الاجراءات الاحترازية المطبقة من قبل مجلس الوزراء، ويتم منع التجمعات أثناء عقد القران للحفاظ على المواطنين من فيروس كورونا.





وأشار الى ان المسموح لهم حاليًا لحضور القران او عقود الزوج هم الزوج والزوجة ووكيل كل منهم فقط ويكون داخل مكتب المأذون، وذكر ان من المشاكل التي تقابل المأذونين في تلك الفترة عدم وجود شهادة صحية للزوجين.



