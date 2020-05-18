تعيين أحمد دياب رئيسا للتمثيل التجاري ورضا ورشا معاونيين لوزيرة

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عددًا من القرارات التنظيمية والتي تستهدف تطوير منظومة العمل داخل الوزارة واجهزتها التابعة للمساهمة فى تنفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
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وتضمنت القرارات تكليف الوزير مفوض تجاري احمد مغاوري دياب برئاسة جهاز التمثيل التجاري، وتعيين أحمد اسامة رضا معاونًا للوزيرة لشئون الصناعة، ورشا عبد الحميد الكفراوي معاونًا للوزيرة لشئون المتابعة والتنسيق، فضلًا عن تعيين محمد احمد مديرًا لمكتب الوزيرة، ومحمد حلمي مديرًا للمكتب الفني للوزيرة.
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و عقدت وزيرة التجارة والصناعة اجتماعًا – صباح اليوم- مع الكوادر الجديدة حيث اكدت حرصها البالغ على الارتقاء بمنظومة العمل داخل الوزارة واجهزتها التابعة بما يسهم فى تنفيذ خطة ورؤية الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.
واشارت الى ان المرحلة المقبلة تتطلب بذل المزيد من الجهود للتعامل مع الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد واثره على حركة التجارة الدولية.