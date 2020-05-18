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رياضة

على شرف عودة الدوري.. اتحاد الكرة يقيم حفل إفطار لـ الكاف اليوم

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:21 م
عمرو الجنايني واحمد
عمرو الجنايني واحمد احمد وفاطمة سامورا
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يسرى غازى
تقيم اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اليوم الإثنين، حفل إفطار لمسؤولي الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف".

كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أكد أن الحكومة تدرس عودة فتح الأندية الرياضية ومراكز الشباب والنشاط الرياضي تدريجيا في منتصف يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يستعرض مسئولى الكاف مع اللجنة الخماسية آخر المستجدات بشأن عودة الدورى من أجل حسم تحديد مواعيد مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا ونهائى البطولة القارية. 

ويلتقي فريق الأهلى نظيره فريق الوداد البيضاوي فيما يواجه نادى الزمالك نظيره فريق الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

يذكر أن التصور الذي تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة تضمن أنه في حال الحصول على الضوء الأخضر لاستئناف الدورى سوف تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التي وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية وتتمثل فى:

ـ إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.
ـ تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.
ـ تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.
- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.
- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التي تستضيف اللاعبين والمباريات.
- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام في ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعي.
- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.
- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.
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