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برلمان

رئيس البرلمان يحذر الحكومة: "لن أسمح بأن الوزير ميحضرش الجلسة ويبعت أحد مساعديه"

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:06 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد
حذر الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الحكومة، من غياب أي وزير عن حضور الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بأي من الوزارات.

وقال رئيس البرلمان خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان : " لن أسمح بأن الوزير ميحضرش الجلسة ويبعت أحد مساعديه، وسألزمه بحضور الجلسة".


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ووافق البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 نظرًا لقرب انتهاء فترة وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، ونتيجة للدراسات التي قامت بها وزارة المالية، أعد مشروع القانون على أساس تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري غير المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع. كما تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بو اقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، من إجمالي قيمة البيع. 


ووافق البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.


ويهدف مشروع القانون إلى تقرير المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضي شركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها من عثرتها، إلى البنوك في إطار تسوية الديون البنكية التي على هذه الشركات.
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