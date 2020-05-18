توزيع مساعدات مبادرة صندوق تحيا مصر بقرى أبو المطامير ووادى النطرون والنوبارية

شدد اللواء هشام امنة - محافظ البحيرة ، على سرعة الانتهاء من توزيع كافة المساعدات الانسانية المقدمة من صندوق تحيا مصر فى اطار المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بمحافظة البحيرة والبالغ عددها ١٢ الف كرتونة مواد غذائية و ٢٠٠٠ كرتونة حلويات و٢٠٠٠ كرتونة ملابس و٦ طن بطاطس و٥ طن دواجن سيتم توزيعها على قرى حياه كريمة بنطاق المحافظة





وأكد اللواء آمنة علي اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم جميع ابنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم وخاصة دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة الموسمية ومحدودي الدخل والاسر الفقيرة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.









وأضاف المهندس راضى عمار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بأنه تم التنسيق اليوم الإثنين مع الهيئة القبطية الإنجيلية والتضامن الاجتماعى تم توزيع المساعدات بقرية المهدية حيث تم توزيع المساعدت علي 1200 اسره بواقع 3 كرتونة لكل اسرة ( مواد غذائية وحلويات وملابس بالاضافة الى عدد 2 طبق دواجن مجمدة ) مشيرًا إلى أنه من المقرر ان يتم التوزيع على الاسرالمستحقة بنفس الكميات السابقة بقرية الياسينية بابو المطامير اليوم





واوضح عمار، أن حصة التوزيع بقريتى الياسينية والمهدية بمركز أبو المطامير سيتم توزيع عدد ٦٠٠٠ كرتونة مواد غذائية و٢٠٠٠ كرتونة حلويات و٢٠٠٠ كرتونة ملابس و٥ طن دواجن مجمدة على عدد ٦٠٠٠ آلاف اسرة بقريتى الياسينية والمهدية بمركز أبو المطامير .



