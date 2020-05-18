بسجادة الصلاة.. جامعة كفر الشيخ تستقبل 600 مصري من العالقين بالسعودية

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه تم توفير كل الامكانيات لاستقبال المصريين العالقين في الخارج، وتم تجهيز المدينة الجامعية بكفر الشيخ على اعلى مستوى لاستقبالهم.





وأوضح عبد الرازق دسوقي، في مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أنه تم استقبال ما يقرب من 600 مواطن من العالقين بالسعودية أمس الاحد، وتم اعطاؤهم هدية بسيطة بمناسبة شهر رمضان الكريم مكونة من مصحف وسجادة صلاة وبعض من المستلزمات الطبية.





وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه تم استقبال العائدين بلافتات الترحيب وتقديم وتوفير كميات كبيرة لهم من المأكولات والمشروبات والهدايا قبل تسكينهم بالأماكن المخصصة لهم مدة الحجر الصحي لتقديم الملاحظة الطبية والرعاية الشاملة يوميا مع توفير متطلبات الإقامة الصحية والرعاية اللائقة على أعلى مستوى.





واطمئن رئيس جامعة كفر الشيخ، على وصول الفوج واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية والتطهير لكافة المتعلقات الخاصة بهم، وتوقيع الكشف الحرارى لهم للحد من انتشار العدوى وتواجد الطاقم الطبى لمتابعتهم وتسليمهم كمامات ومحاليل تعقيم.





وأوضح دسوقي أنه تم تسكينهم بالغرف التى تم تعقيمها والتأكد من توفير كل سبل الإقامة وتسليمهم الوجبات الغذائية وتوفير سبل الراحة طبقا للمواصفات الصحية حفاظا علي سلامتهم، موجها فريق العمل بالمدن الجامعية بتذليل كافة العقبات التى قد تواجههم وتوفير جميع احتياجاتهم.