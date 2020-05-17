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أخبار البلد

وصول 595 مصريا من العالقين في السعودية إلى مطار برج العرب

الأحد 17/مايو/2020 - 04:37 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
استقبل مطار برج العرب الدولي، اليوم الأحد، رحلتي طيران قادمتين من المملكة العربية السعودية، على متنهما 595 مصريا من العالقين هناك منذ تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة، إن مطار برج العرب استقبل رحلة مصر للطيران القادمة مدينة جدة، على متنها نحو 298 مصريا، والرحلة الثانية قادمة من مدينة الرياض على متنها نحو 297 مصريا، وخضع جميع ركاب الرحلتين إلى الفحوصات الطبية من قبل إدارة الحجر الصحي بالمطار، وتم نقلهم جميعا إلى مناطق العزل المخصصة هناك من قبل الدولة المصرية لقضاء مدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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