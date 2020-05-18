محافظ بورسعيد يلتقى رؤساء الأحياء ويشدد على الاهتمام بأعمال النظافة









وخلال الاجتماع ، شدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء بوجود خطة عمل قبل وبعد وأثناء عيد



وأكد محافظ بورسعيد ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بملف النظافة وإزالة الاشغالات بصفة خاصة خلال هذه المرحلة ، ضمن إجراءات الحد من فيروس كورونا المستجد. جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد .وخلال الاجتماع ، شدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء بوجود خطة عمل قبل وبعد وأثناء عيد الفطر المبارك خاصة بأعمال النظافة ورفع كفاءة الأحياء والحفاظ على الشكل الجمالى وإزالة الاشغالات والتعديات والتى تعيق نهر الطريق وتؤدى للتكدس والتزاحم فى الطرق والميادين .وأكد محافظ بورسعيد ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بملف النظافة وإزالة الاشغالات بصفة خاصة خلال هذه المرحلة ، ضمن إجراءات الحد من فيروس كورونا المستجد.





، كما شدد محافظ بورسعيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالتعليمات المقررة من الدولة والقرارات التى تم اتخاذها مؤخرا خلال عيد الفطر المبارك مؤكدا علي أهمية وعى المواطن وعدم الاستهتار والبعد عن التجمعات والاختلاط خلال أيام العيد للحد من انتشار الوباء الحالى .



كما وجه المحافظ رؤساء الاحياء بتكثيف اعمال توعية المواطنين بالاجراءات الوقائية والاحترازية حرصا علي سلامتهم خلال تلك المرحلة .