التعليم: 586 ألف طالب امتحنوا تاريخ أولى ثانوي بلا شكاوى اليوم

أدى 586 ألف طالب بالصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة "التاريخ" على موقع منصة الامتحان الإلكترونية عبر أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في تاسع أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019 /2020، والتي تستمر حتى 20 مايو 2020.





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وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي، "لقد بلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم 99.3%، من إجمالي 589 ألفًا و756 طالب / طالبة في مختلف محافظات الجمهورية"، مؤكدة أنه لا شكاوى اليوم.





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وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/





ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.



