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مرأة

خلي إرادتك قوية .. 6 حيل مجربة للتخلص من التخمة في رمضان

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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آلاء حسن
لا تحدث التخمة بسبب الصيام ورمضان، إنما هي ناتجة عن الطريقة الخاطئة التي نتناول فيها وجبة الإفطار وما تحتويه مائدة الإفطار من أطعمة دسمة.


وكشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية عن بعض الطرق لتفادي الإصابة بالتخمة في شهر رمضان:

- يجب تقسيم الوجبات إلى وجبات صغيرة وتدرّج في تناول الأكل.
 
- ابدأ الإفطار بتناول التمر والماء ثم الشوربة دون إضافة الكريمة تمهيدًا لاستقبال الوجبة الرئيسة حيث يُفضّل البدء بطبق من السلطة لما فيها من الفائدة الغذائية المتعددة، بالإضافة إلى احتوائها على الألياف التي تساعد على الإحساس بالشبع. 

- تجنب تناول كميات كبيرة من الوجبة.

وقدمت استشاري التغذية العلاجية، بعض الطرق للوقاية من التخمة:


- امضغ الطعام جيدًا لتسهيل عملية الهضم على المعدة. 

- انتبه لكمية الطعام التي تتناولها.

- لا تأكل حتى التخمة وتوقّف عند بداية الشعور بالشبع. 

- قلل من الأطعمة الدهنية واستبدل بها الأطعمة المشوية.

- تجنَّب تناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة.

- مارس الرياضة بعد ساعتين من تناول الوجبة إذ إنَّ ذلك يعزز عمل الجهاز الهضمي.
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