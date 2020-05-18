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بين الناس

تأهيل 160 محطة بشركة مياه أسيوط.. صور

الإثنين 18/مايو/2020 - 04:41 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، عن إنهاء أعمال إعادة التأهيل ورفع كفاءة 160 محطة من محطات مياه الشرب والصرف الصحى فى ضوء خطة التأهيل التى تستهدف الارتقاء بفاعلية أداء المحطات مع الحفاظ على رونقها ومظهرها الخارجى، وتفادى وجود أى تقصير فى أدائها قبل حدوثه.

وأوضح، أنه تم إعادة تأهيل 42 محطة بقطاع وسط، كما تم تأهيل 39 محطة بقطاع شمال و33 محطة أخرى بقطاع جنوب وكذلك 46 محطة بقطاع شرق، متضمنه مختلف مجالات التأهيل من رفع الأسوار والدهانات الخارجية للحوائط واللوحات الكهربائية وتهيئة الأرضيات هذا بالإضافة تثبيت المواتير وكابلات الطلمبات، وتزويد المحطات بارشادات السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئات العمل حفاظا على سلامة جميع العاملين بالمحطة.

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وأضاف أنه بذلك تكون الشركة تمكنت من الانتهاء من رفع كفاءة وتأهيل جميع المحطات بمنطقة شرق أسيوط وغربها، ومنطقة ساحل سليم، ومنطقة الغنايم، ومنطقة أبوتيج، ومنطقة صدفا، والتى عنيت بتأهيل محطة البربا كآخر محطة من محطاتها من حيث تزويد المحطة بالإنارة، وتأهيل مبنى الصيانة وتجهيزه لموظفى الشبكات والإيرادات، هذا بالإضافة إلى أعمال تعلية السور ودهانه ودهان المواسير الخزان.

وأشار، إلي أن أعمال إعادة التأهيل لم تقتصر على الشكل الخارجى لمحطة البربا فقط ولكنها شملت تزويد المحطة بـ 2 طلمبة وبئر ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية لزيادة كمية المياه التى تضخ للمواطنين خاصة فى فترة الصيف التى تزيد فيها كمية استهلاك المواطنين.
تأهيل 160 محطة بشركة مياه أسيوط.. صور
تأهيل 160 محطة بشركة مياه أسيوط.. صور
تأهيل 160 محطة بشركة مياه أسيوط.. صور
تأهيل 160 محطة بشركة مياه أسيوط.. صور
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