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محافظات

عجلة وكوفرتة.. شاهد ماذا أهدى محافظ المنوفية لأول مولود في العزل

الإثنين 18/مايو/2020 - 04:46 م
هدية اول مولود في
هدية اول مولود في العزل
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محمد امين
أهدى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الطفل "زين"، أول مولود داخل العزل الصحي بالباجور، عجلة أطفال، وكوفرتة.

كان ذلك في إطار حرص محافظ المنوفية على تقديم أوجه الدعم إلى مصابي فيروس كورونا، والتواصل الدائم والفعال مع المواطنين، كما شدد محافظ المنوفية على تقديم أوجه الرعاية الطبية للمولود.


الجدير بالذكر أن مستشفي العزل بالباجور، شهدت حالة ولادة لحالة تم احتجازها لتنجب طفلا داخل المستشفى، حيث قام الطاقم الطبي بتجهيز غرفة العمليات والإفاقة وعمل خطة استباقية استعدادا لأي أمر طارئ، وتم عمل الاختبارات والفحوصات الطبية اللازمة وتمت العملية بنجاح وحالة الطفل مطمئنة ونتيجته سلبية.

عجلة وكوفرتة.. شاهد ماذا أهدى محافظ المنوفية لأول مولود في العزل
عجلة وكوفرتة.. شاهد ماذا أهدى محافظ المنوفية لأول مولود في العزل
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