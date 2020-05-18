بريطانيا تقدم لمصر 40 ألف اختبار PCR

قدمت شركة Primer Design Ltd الرائدة في المملكة المتحدة، التابعة لشركة Novacyt SA، أكثر من 40 ألف اختبار PCR إلى مصر لدعم استجابتها لــ ـفيروس كورونا





وقال بيان للسفارة البريطانية بالقاهرة ورد للموقع نسخة منه، إن المملكة المتحدة والحكومة المصرية تعملان بجد لتلبية الاحتياجات الطبية الفورية لكلا البلدين من خلال الحفاظ على تدفق التجارة الأساسية بين البلدين.





وفي أبريل، نفذت مصر اتفاقية تصدير مع المملكة المتحدة، وأرسلت شحنات من الملابس الطبية الوقائية لدعم المملكة المتحدة.





ومن جانبه قال السفير البريطاني في مصر، السير جيفري آدامز إن مصر والمملكة المتحدة تلتزمان بالعمل معًا لمواجهة هذا التحدي العالمي.





وتتحد الحكومة البريطانية والشركات البريطانية في التزامهما بدعم مصر. وهذا يعني حماية المصريين من تأثير الفيروس ، ودعم الفئات الأكثر ضعفًا، واستخدام الأزمة حيثما أمكن لإحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. "





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وفي 4 مايو، شاركت المملكة المتحدة في استضافة قمة الاستجابة العالمية وجمعت 8 مليارات دولار أمريكي في تعهداتها لمكافحة فيروس كورونا. كما تقود المملكة المتحدة الطريق لإتاحة لقاحات وعلاجات الفيروس للجميع. وفي 4 يونيو، ستستضيف المملكة المتحدة قمة افتراضية تهدف إلى توفير اللقاح عالميا بمجرد الموافقة على استخدامه، للمساعدة في منع حدوث موجة ثانية من الوباء.





وشدد البيان على أن المملكة المتحدة هي الرائدة في مجموعة الدول السبع في دعم البلدان المعرضة للخطر، وأكدت حزمة تمويل متجاوبة تزيد عن 700 مليون جنيه استرليني، بما في ذلك مساهمة 130 مليون جنيه استرليني في الأمم المتحدة، منها 65 مليون جنيه استرليني مخصصة لمنظمة الصحة العالمية.



