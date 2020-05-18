AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعافي 6 حالات جديدة من كورونا بمستشفى العزل في قها

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:32 م
الاطقم الطبية
الاطقم الطبية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلنت مستشفى قها للعزل الصحي ، تعافي 6 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا، وخروجهم من العزل؛ ليرتفع إجمالي عدد المتعافين بالمستشفى إلى 209 حالات شفاء بينهم 2 من الأطباء.

وقالت الدكتورة سعاد حتاتة، نائب مدير المستشفى، ورئيس الفريق الطبي، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 209 أشخاص اليوم.

وأشارت "حتاتة"، إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة، ويعاملون المرضى من هذا المنطق، مؤكدةً أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

وأضافت نائب مدير المستشفى، أن المستشفى لا تعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وأكدت أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية والمصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس وجميعها متوفرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعدما تم شفاؤه.. خروج متعاف جديد من كورونا بالحجر الصحي في قها

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى قها للعزل لـ114 حالة

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى قها للعزل لـ 125 حالة

بعد تعافيهم من كورونا.. خروج 11 حالة بمستشفى قها للعزل الصحى.. صور

للأقدار رأي آخر.. مسنة تروي رحلة تعافيها من كورونا وخروجها من مستشفى العزل

ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا بمستشفى قها للعزل الى 157

ترشيحاتنا

رغم عودته للأهلي.. 3 أسباب تقرب وليد أزارو من الزمالك فى الانتقالات الصيفية

بعد تعرضه لحالة إغماء.. تطورات الحالة الصحية لـ ياسر جلال

أحمد الشامي لجمهور فرصة تانية: ريهام وحشتني

بعد نجاحها بـ 100 وش.. سارة التونسى تثير الجدل بإطلالات تبرز أنوثتها |شاهد

الملابس الداكنة والماء الساخن أبرزها.. 10 أخطاء فى الطقس الحار

إيران تسجل 69 حالة وفاة و2294 إصابة جديدة بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تقرر تخفيض سعر النترا hyundai elantra hd ..صور

اختبار المسحات البلعومية.. طريقة إجراء تحليل فيروس كورونا بالتفصيل

هبة مجدي لـ زوجها: بحبك.. وتحتفل بعيد ميلاده بصورة رومانسية