تعافي 6 حالات جديدة من كورونا بمستشفى العزل في قها

أعلنت مستشفى قها للعزل الصحي ، تعافي 6 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا، وخروجهم من العزل؛ ليرتفع إجمالي عدد المتعافين بالمستشفى إلى 209 حالات شفاء بينهم 2 من الأطباء.





وقالت الدكتورة سعاد حتاتة، نائب مدير المستشفى، ورئيس الفريق الطبي، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 209 أشخاص اليوم.





"حتاتة"، إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة، ويعاملون المرضى من هذا المنطق، مؤكدةً أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء. وأشارت





وأضافت نائب مدير المستشفى ، أن المستشفى لا تعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا.





وأكدت أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية والمصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس وجميعها متوفرة.



