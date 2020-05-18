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سيارات

جى بى غبور أوتو ترسم 100 مليون بسمة

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:45 م
صدى البلد
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هند عصام
تعد مشاركة المعارف والخبرات تعبيرا عن الاهتمام بالآخرين والآن هو أفضل وقت لمشاركة الأفكار الملهِمة،

 ومن هنا جاءت فكرة إطلاق حملة ١٠٠ مليون بسمة التي أطلقتها شركة جي بي غبور اوتو (GB Auto)عبر صفحتها الرسمية بالتزامن مع جائحة covid 19 للمساهمة في نشر الوعي والحفاظ على الروح الإيجابية ضمن مجموعة من الأفكار الإبداعية للتضامن المجتمعي التي تقوم بها شركة جي بي غبور اوتو (GB Auto) لمواجهة هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد.

 المبادرة التي اطلقتها شركة جي بي اوتو عبر موقع التواصل الاجتماعي الأكثر رواجا – Facebook - تعد دعوة مفتوحة لحث جموع المصريين على مشاركة الأفكار الإيجابية والملهِمة و سرد مختلف الآراء والاعتقادات عن طريق الإدلاء بشهادات مكتوبة عن أسباب اقتناعهم بأن مصر ستتعافى بسرعة من أزمة كورونا، ومدي قدرة المصريين على تجاوز هذه الأوقات الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب الجائحة.

ويعد الغرض من إطلاق الحملة هو تسليط الضوء على النواحي الإيجابية و بث روح التفاؤل كأحد اهم الأسلحة المجتمعية لمكافحة فيروس كورونا والحد من الأثار المترتبة علية، هذا بجانب الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و التوصيات التي تنص عليها وزارة الصحة و السكان..


ولاقت حملة 100مليون بسمة رواجا واسعا وشهدت مشاركة قوية وفورية من قبل مستخدمي الفيسبوك، ففي غضون أيام قليلة وصلت أعداد المشاركين والمتفاعلين مع الحملة إلى 250.000 مشارك (engagement)مما يدل على اهتمام قوي و رغبة حقيقية من الشعب المصري في تخطي الأزمة وعودة الحياة مرة اخري مما يمثل اتجاه مجتمعي إيجابي بشكل عام.


 نشر الإيجابيات و بث روح التفاؤل هو هدف شركة جي بي أوتو من إطلاق تلك الحملة، فقد قامت الشركة مع تزايد أعداد المتفاعلين مع الحملة بتحديد عدد 10 رسائل مستخدمين يتم نشرها يوميا على صفحة GB Auto Facebook توضح راي المشارك واسم صاحب المشاركة.

ومن اللافت للنظر أنه حتى الآن 95٪ من آراء المستخدمين التي عبروا عنها كانت ايجابية و اكدت -حسب مشاركتهم-  قدرة المصريين على التعافي سريعًا من الأزمة – كما أن الأسباب المتكررة التي ذكرها مستخدمو Facebook لتبرير سبب تفاؤلهم هي "إيماننا القوي" –"الثقة في المؤسسات الحكومية" - "قدرة المصريين على مساعدة بعضهم البعض" - "صمودنا" . ولا تزال الحملة تعمل على صفحة GB Auto Facebook.
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