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سيارات

«غبور» و«توزيع وسائل النقل» تدعمان القطاع الطبي بعدد 20 شاحنة بيك اب لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 17/مايو/2020 - 08:09 م
صدى البلد
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هند عصام


 

في اطار المسئولية المجتمعية و التضافر بين قطاع الاعمال و مؤسسات الدولة ، فقد قامت شركة توزيع وسائل النقل TVD)) ، و شركة غبور (GB Ghabbour AUTO) بتسليم وزارة الصحة عدد 20 سيارة من شاحنات النقل الخفيف بيك - اب JMC طراز Boarding المميز، و ذلك لدعم الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد – Covid19 -

تأتي هذه المبادرة تقديرًا وعرفانًا بالدور الفعال والجهود المبذولة من جانب القطاع الطبي ووزارة الصحة لاحتواء تلك الأزمة.

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«غبور» و«توزيع وسائل النقل» تدعمان الصحة بـ 20 شاحنة بيك آب لمواجهة كورونا


وقد شهد الفعالية عدد من كبار مديري وممثلي شركة توزيع وسائل النقل (TVD)، بالإضافة الي حضور عدد من قيادات مجموعة جي بي غبور أوتو .

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