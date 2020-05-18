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أصل الحكاية

بلا عيدية.. كيف استعدت الإمارات لعيد الفطر؟

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:27 م
دولة الإمارات
دولة الإمارات
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محمود نوفل
يحل عيد الفطر هذا العام في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم بأسره وفي القلب منه دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث انتشار جائحة كورونا التي تسببت في حالة من الفزع والخوف في الأوساط الرسمية والشعبية .


ومنذ ظهور الفيروس المستجد علي الاراضي الإماراتية اتخذت السلطات في البلاد العديد من الإجراءات القاسية والتي من شأنها الحفاظ علي ابناء الوطن والمقيمين علي حد سواء ومن بينها برنامج التعقيم الوطني وإغلاق المراكز التجارية وغيرها من الإجراءات.


ولكن وبعد مرور أكثر من شهرين علي الجائحة ومع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك فقد اتخذت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية عددا من الإجراءات الجديدة والتي تمثلت في تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني ليصبح من الساعة 8 مساءً وحتى 6 صباح اليوم التالي اعتبارًا من مساء يوم الأربعاء 27 رمضان وحتى إشعار الآخر.


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ولم يقتصر الأمر فقط علي تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني بل امتد ايضا لفتح المراكز التجارية من الساعة التاسعة صباحا وحتي السابعة مساء مع اتخاذ كافة المعايير والإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة.


وفي إجراء احترازي جديد من نوعه دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية الي الامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال أو حتى صرفها من المصارف وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة واستخدام البدائل الإلكترونية لذلك.


وحفاظا علي صحة المواطنين حثت السلطات الإماراتية علي ضرورة الابتعاد عن زيارة  الحوامل والأطفال وذوي الأمراض المزمنة مع مطالبتهم بعدم الخروج من المنازل وزيارة  الأماكن العامة .


ومن المقرر ان تستمر منافذ بيع المواد الغذائية و الجمعيات التعاونية والبقالات و السوبر ماركت و الصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع خلال فترة برنامج التعقيم، وهي جهات مستثناة وذلك وفق ما قررته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية.


وكانت الإمارات أعلنت اليوم عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد الى 9577 والكشف عن 832 حالة إصابة جديدة بالمرض ووفاة 4 أشخاص من جنسيات مختلفة.
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