عودة الدوري الفلسطيني 12 يونيو المقبل





ونشر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بيانًا جاء فيه: "انطلاقًا من المصلحة الوطنية والرياضية، وبعد التشاور مع وزارة الصحة، ووفقًا للوائح والقوانين الخاصة بالاتحاد الوطني وفق عضويته في الاتحادين القاري والدولي، وبالتوافق مع الأندية، سيكون يوم الجمعة، الموافق 12 يونيو 2020 موعدًا رسميًا لاستئناف منافسات دوري المحترفين والدرجة الأولى."





وأشار الاتحاد الفلسطيني في بيانه أن الأندية ستستأنف تدريباتها بدءًا من السابع والعشرين من الشهر الجاري وسط إجراءات احترازية مشددة.





كما حدد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيانه 3 ملاعب لإقامة بقية المباريات في الدوري، حيث متبقي على نهاية البطولة 3 جولات.





ويحتل نادي مركز بلاطة صدارة جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، متفوقًا على مركز شباب الأمعري بفارق 7 نقاط.