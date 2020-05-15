مخطط مبدأي.. الاتحاد الفلسطيني يؤكد عودة الدورى

أعلن جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استكمال مسابقة الدورى الموسم الحالي بعد توقفه الفترة الماضية علي خلفية انتشار فيروس كورونا.





وأضاف جبريل في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الاسيوي : بعد الاجتماع مع الأندية قررنا استكمال الدورى الموسم الحالي بناء على طلبهم وسيتم تحديد موعد جديد لإقامة المباريات .





وأكمل : نسعى لتطوير كرة القدم وتقديم التوعية الصحية والإجراءات الاحترازية اللازمة باستكمال الموسم الحالى في ظل انتشار هذا الوباء حفاظا علي اللاعبين والأندية.





وأكمل سيتم لعب المباريات يوم الجمعة والثلاثاء والجمعة مقسمة علي ثلاث ملاعب في منطقة الشمال والوسط والجنوب بدون حضور جماهيري وتبدأ الاندية استعداداتها لمدة لن تقل عن أسبوعين.





واختتم جبريل الرجوب تصريحاته قائلا : يجب الالتزام بتعليمات وزارة الصحة قبل وبعد لعب المباريات .



