جامعة القاهرة: توفير المراجعات النهائية لطلاب الفرق الأربعة على الإنترنت.. إعلان جدول الامتحانات بعد العيد.. اتخاذ الإجراءات الوقائية من كورونا

تحديد التواريخ النهائية للامتحانات

جداول الامتحانات تراعي ظروف فيروس كورونا والإعلان عنها بعد العيد

مطالب للطلاب بعدم النزول للكلية مع توفير كافة المطلوب على الموقع الالكترونى





بعد أن أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية بالكليات، بالنظام التحريري، شرعت جامعة القاهرة في توجيه الكليات بتحديد جداول الامتحانات مع مراعاة المسافة بين الطلاب والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.





قال الدكتور عبد الحميد المنياوي عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة ، إن مجلس الكلية مستمر في عمل جداول الامتحانات، لافتًا إلى أنه بناء على تعليمات رئيس الجامعة، ستكون من غير تواريخ محددة.

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وأَضاف المنياوي، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الجامعة ستحدد لاحقا مواعيد الامتحانات بالتاريخ، موضحا أن الامتحانات ستكون يومين في الأسبوع.





وأِشار عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة، إلى أن الامتحانات سوف تؤدى في الكلية لأنها بها قاعات مخصصة للامتحانات بالإضافة إلى أن عدد طلاب الفرقة الرابعة قليل، مع مراعاة المسافات بين الطلاب والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وقالت الدكتور إيمان ثروت عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، إن الكلية إنتهت من شرح جميع المواد الدراسية لطلاب الفرقة الرابعة منذ 30 أبريل الماضي، لافتة إلى أن جميع المقررات موجودة على موقع الكلية على الإنترنت.





وأضافت إيمان، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الكلية تشرع حاليا في إعداد جدول الامتحانات الذي يراعي الظروف الحالية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة أنها تنتظر المواعيد الثابتة التي تحددها إدارة الجامعة الخاصة بامتحانات الفرق النهائية.





وأشارت عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، إلى أن توزيع الدرجات على امتحانات الفرقة النهائية سيكون عبارة عن 20 درجة لأعمال السنة و80 للامتحان التحريري.





قالت الدكتورة لبنى فريد وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية التجارة جامعة القاهرة، إن على طلاب الفرقة الرابعة العودة لموقع الكلية للإطلاع على المراجعات النهائية للمقررات المختلفة بالبرامج المختلفة بالكلية.





وأضافت لبني، لـ"صدى البلد"، أن الكلية سوف تعلن على موقع الكلية كشوفات بأسماء الطلاب ومواد التخلف التي لدى الطلاب الفرق الأربعة، مطالبة بعدم النزول للكلية وعدم مغادرة المنزل لمعرفة مواد التخلف.



