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رياضة

مدحت العدل يعلق على صراع لقب القرن بين الأهلي والزمالك .. شاهد

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:17 م
مدحت العدل
مدحت العدل
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مصطفى كرم

علق السينارست والمنتج مدحت العدل على صراع نادى الزمالك مع المحكمة الرياضية الدولية من أجل الحصول على لقب نادي القرن من النادى الأهلي.


وغرد مدحت العدل عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا: "‏تخيلوا لو هناك ٦بطولات قارية ( دوري أبطال) فاز الزمالك ب ٢ منها ولَم يشترك في الباقي والأهلي لم يفز بأي لقب بل كان الثاني في ٣ بطولات يصبح الذي لم يفز ( الأهلي ) له ٩ نقاط والذي فاز ببطولتين (الزمالك) له ٨ نقاط وعلي أساس اللائحة الملفقة فالأهلي نادي القرن".


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كان ملف لقب نادي القرن الإفريقي تم فتحه خلال الفترة الماضية من قبل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي طالب بسحبه من النادي الأهلي ومنحه للزمالك.


ويطالب نادي الزمالك بمنحه لقب نادي القرن الإفريقي مستندًا إلى أن عدد بطولاته القارية في القرن الماضي كانت أكثر من عدد بطولات النادي الأهلي.

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