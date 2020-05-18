هل يجوز فتح المقبرة لتوجيه الميت إلى القبلة .. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "أخى متوفى منذ أربعة أشهر واكتشفنا أنه مدفون في مقبرة غير شرعية لأنه غير متوجه للقبلة، فهل علينا نقله إلى مقبرة أخرى شرعية؟





وقال الشيخ مجدى عاشور، مستشار المفتى في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن العلماء اختلفوا في دفن الميت غير متوجه للقبلة، فهل هذا من أسباب نبش القبور ، ولكن الأولى يتم توجيه الميت للقبلة في أول فتح للمقبرة.





وأشار إلى أن معني المقبرة غير الشرعية تعنى أن المقبرة ليس ملك لهم أو في مقبرة لشخص أخر أو بطريقة مغتصبة.





وذكر أن فتح المقبرة لها اجراءات قانونية وليس مفتوحة أمام أي أحد يتمكن منها بنفسه.





حكم نبش القبور لفك السحر والأعمال

وقال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إنه لا يجوز شرعا نبش القبور لأي سبب من الأسباب إلا عند الضرورة القصوى والضرورة تقدر بقدرها فيجوز للنيابة التي تحقق مثلا في جريمة قتل استخراج الجثة بعد دفنها للوصول إلى معلومات.





وأضاف عاشور في رده على سؤال سيدة تقول: "هل يجوز نبش القبور لفك السحر ؟ "لا يجوز شرعا إلا في حالة الضرورة القصوى كأن يكون المقبرة آيلة للسقوط أو تسربت الماء الى داخلها.