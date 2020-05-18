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توك شو

أحمد موسي يطالب المصريين بالدعاء لمحافظ الدقهلية بعد إصابته بكورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:16 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، أن محافظ الدقهلية أصيب بفيروس كورونا؛ مرددا: «دعواتكم المحافظ النشيط، تم ثبوت إصابته بكورونا». 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه «أحمد موسى»: « المحافظ يجري الآن تحاليل وفحوصات للاطمئنان على حالته الصحية»؛ مشيرا إلى أنه يعمل بمنتهي الجدية منذ بداية  كورونا.

وطالب موسى، بإجراء تحاليل لكافة المخالطين للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية؛ قائلا: « دلوقتي المسؤولين أصبحوا مصابين بفيروس كورونا».

وأشار موسى إلى أن المحافظ من المسئولين التي لا تنام أبدا. 
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