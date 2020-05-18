أحمد موسي يطالب المصريين بالدعاء لمحافظ الدقهلية بعد إصابته بكورونا

قال الإعلامي أحمد موسى، أن محافظ الدقهلية أصيب بفيروس كورونا ؛ مرددا: «دعواتكم المحافظ النشيط، تم ثبوت إصابته بكورونا».





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وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه «أحمد موسى»: « المحافظ يجري الآن تحاليل وفحوصات للاطمئنان على حالته الصحية»؛ مشيرا إلى أنه يعمل بمنتهي الجدية منذ بداية كورونا





وطالب موسى، بإجراء تحاليل لكافة المخالطين للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية؛ قائلا: « دلوقتي المسؤولين أصبحوا مصابين بفيروس كورونا».





وأشار موسى إلى أن المحافظ من المسئولين التي لا تنام أبدا.