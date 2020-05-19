شعرت بالخوف..تفاصيل هروب مسنة من مستشفي حميات شبين بعد إصابتها بكورونا





وتحدث الدكتور حسين محمد مدير مستشفي حميات أشمون أن السيدة زينب محمد والبالغة من العمر 72 عاما من سكان محافظة الجيزة وكانت في زيارة لأقاربها بمدينة شبين الكوم لتناول الإفطار معهم وشعرت بحالة من الإعياء وسجلت دخول للمستشفي عبر تذكرة للمرضي .





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وبتوقيع الكشف الطبي عليها اشتبه الأطباء في اصابتها بكورونا لوجود أعراض الفيروس عليها فتم حجزها بالمستشفي في العزل وتم أخذ عينة منها لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من الإصابة أو عدمه وجاءت نتيجة التحاليل إيجابية وتأكد أصابتها بالفيروس وتم أخبارها بنتيجة التحليل وتم اتخاذ الإجراءات الطبية المتبعة تجاهها .





الا أنه ساعة مرور الأطباء لتفقد حالة المرضي فوجئ طاقم الأطباء والتمريض بعدم تواجدها بالمستشفى فتم على الفور التواصل مع قسم الشرطة والوصول لمكانها عند أقاربها عن طريق البيانات المدونة بتذكرة دخول المستشفي وتم احضارها للمستشفي عن طريق سيارة إسعاف مجهزة وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيالها هي وأقاربها للتأكد من عدم إصابة أحدهم .





وبسؤالها عن سبب هروبها من المستشفي أكدت شعورها بالخوف والرهبة عقب علمها باصابتها بالفيروس.