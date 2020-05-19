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أخبار البلد

وزير الرى يتابع تنفيذ أعمال الإزالات الجارية وتوفير المياه اللازمة للزراعات الصيفية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:12 ص
اجتماع وزير الرى
اجتماع وزير الرى مع المهندس علاء خالد
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أمل مجدى
اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، لمتابعة تنفيذ أعمال الإزالات الجارية ومناقشة خطة القطاع خلال الفترة الحالية.

كما اجتمع الوزير مع بعض القيادات التنفيذية ومديرى العموم بالمحافظات لاستعراض الاستعدادات لموسم أقصى الاحتياجات وتوفير المياه اللازمة للزراعات الصيفية.

وتواصل الوزارة بكل أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة على مضيها قدمًا في تنفيذ جميع الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.

الجدير بالذكر أن وزير الرى أكد استمرارية وتواصل جميع الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة، فضلًا عن رفع أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي أمطار مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كل المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وتجدر الاشارة إلى أنه تم التأكيد من الوزيرى على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية لـ 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد.

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