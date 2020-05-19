بعد كورونا.. الأرض بانتظار كارثة جديدة.. فيديو

عرضت قناة "الحدث" تقريرا يوضح أن هناك كارثة ستحدث بعد الانتهاء من فيروس كورونا الذي ظهر في 2020 أو "العام المنحوس" كما يطلق عليه.









وأضاف أن عام 2020 منذ بدايته تم ربطه بما تشهده البشرية من مصائب متوالية قلبت العالم رأسا علي عقب وغيرت وجه الحياة، كما أن المثل العربي يقول إن " المصائب لا تأتي فرادى ".









وأوضح أن عام 2020 حدثت به حرائق أستراليا وفيضانات إندونيسيا وتحطم الطائرة الاوكرانية وظهور الدبابير العملاقة في أمريكا، حتي وصلنا الي جائحة فيروس كورونا والتي كانت الأبرز لمصائب هذه السنة .





وتابع أن فيروس كورونا تسبب في ملايين الإصابات ومئات الآلاف من الوفيات وما لحقهما من انهيار اقتصاد عالمي وارتباك حكومي في جميع دول العالم .





واكمل أنه بينما ينشغل العالم في وباء فيروس كورونا مازال يخبىء لنا عام 2020 مزيدا من المفاجآت غير السارة للبشر.



