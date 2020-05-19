بعد كورونا.. الأرض بانتظار كارثة جديدة.. فيديو

عرضت قناة "الحدث" تقريرا يوضح أن هناك كارثة ستحدث بعد الانتهاء من فيروس كورونا الذي ظهر في 2020 أو "العام المنحوس" كما يطلق عليه.
وأضاف أن عام 2020 منذ بدايته تم ربطه بما تشهده البشرية من مصائب متوالية قلبت العالم رأسا علي عقب وغيرت وجه الحياة، كما أن المثل العربي يقول إن " المصائب لا تأتي فرادى ".
وأوضح أن عام 2020 حدثت به حرائق أستراليا وفيضانات إندونيسيا وتحطم الطائرة الاوكرانية وظهور الدبابير العملاقة في أمريكا، حتي وصلنا الي جائحة فيروس كورونا والتي كانت الأبرز لمصائب هذه السنة .
وتابع أن فيروس كورونا تسبب في ملايين الإصابات ومئات الآلاف من الوفيات وما لحقهما من انهيار اقتصاد عالمي وارتباك حكومي في جميع دول العالم .
واكمل أنه بينما ينشغل العالم في وباء فيروس كورونا مازال يخبىء لنا عام 2020 مزيدا من المفاجآت غير السارة للبشر.
وأشار إلي أن هذه المرة الكارثة قادمة من الفضاء تحديدا من "الشمس" حسب ما نقلته صحيفة "ذى صن"، عن علماء الفلك وهو أن الشمس دخلت فيما يسمى إطار "الحجب".. مؤكدا أن الأرض على وشك الدخول في أعمق فترة مسجلة من الانحسار لأشعة الشمس وهذا يهدد الكوكب من ناحية تجمد الطقس وحدوث الزلازل .