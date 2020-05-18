أخبار التوك شو.. الشاي باللبن كارثة غذائية.. وكارثة إدمان السكر.. ونفي وقف عقود الزواج

نشر موقع "صدى البلد الإخباري"، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، و تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:







قالت الدكتورة منى عبدالمطلب، رئيس وحدة التغذية الإكلينيكية بالمعهد القومي للسكر، إن الشاي باللبن يزيد من السعرات الحرارية على حسب كمية السكر الموضوعة فيه.





وتابعت الدكتورة منى عبدالمطلب، خلال حوارها في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن هناك اعتقادا خاطئا عند الكثيرين ان الشاي باللبن معوض غذائي عن اللبن الصافي.









قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه تم توفير كل الامكانيات لاستقبال المصريين العالقين في الخارج، وتم تجهيز المدينة الجامعية بكفر الشيخ على اعلى مستوى لاستقبالهم.





وأوضح عبد الرازق دسوقي، في مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أنه تم استقبال ما يقرب من 600 مواطن من العالقين بالسعودية أمس الاحد، وتم اعطاؤهم هدية بسيطة بمناسبة شهر رمضان الكريم مكونة من مصحف وسجادة صلاة وبعض من المستلزمات الطبية.





قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أغلب العالقين في الخارج كانت تأشيراتهم قانونية ولكن لمدد محددة، ولذلك بعد انتهاء تلك المدة في الدول الخارجية أصبح وجودها فيها غير شرعي.





ووجه السفير جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، الشكر لدولة الكويت لأنها لم تخضع المصريين العالقين بها لغرامات أو عقاب، مقدرة الأزمة التي يمر بها العالم كله من مواجهة فيروس كورونا التي كانت من تباعتها توقف حركة الطيران.





أكد تيدروس ادهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة دقت ناقوس الخطر مبكرا بشأن وباء كورونا، وافادت بذلك فضائية "اكسترا نيوز"، منذ قليل في خبر عاجل، وسنوافيكم بالتفاصيل.





وفي سياق منفصل عقدت الدول الـ194 الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، أمس، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، سعيًا لتنسيق جهود التصدي لوباء «كوفيد-19»، غير أن اللقاء سيتم في ظل مواجهة مباشرة بين واشنطن وبكين، تهدد بتقويض المحادثات.





نصحت الدكتورة منى عبدالمطلب، رئيس وحدة التغذية الإكلينيكية بالمعهد القومي للسكر، المواطنين بالحفاظ على كمية المياه التي من المفترض ان تدخل الجسم خلال 8 ساعات الفطر وهي 2 لتر يوميا.





أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، ردًأ على الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك ميكروب جديد يصيب الدواجن بسبب الأعلاف، أن أي أعلاف تصنع داخل الدولة تخضع لرقابة صارمة.





وأضاف طارق سليمان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تطبق معايير واشتراطات على صناعة العلف أكثر من أي دولة أخرى للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.





قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إنه يستنكر الشائعات التي تروج على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سحب دفاتر المأذونين ومنع عقود الزواج، معقبًا على مروجي الشائعات: "ده واحد فاضي ماسك الموبايل وقاعد بيكتب اي حاجة".





وتابع اسلام عامر، خلال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه تفاجأ عندما اكتشف ان بداية ترويج الشائعة هو احد الاشخاص ينتحل صفة مأذون.









قال الفنان أحمد حسنين، أحد نجوم دراما رمضان وشبيه عمر الشريف، إن هناك اختلافا في الآراء على انه يشبه الفنان العظيم "عمر الشريف"، فهناك من يؤيد هذا الشبه وهناك من يشعر بالاختلاف بينهما.

وتابع الفنان أحمد حسنين، خلال حواره عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه له الشرف ان يكون شبيها للفنان "عمر الشريف"، ولكن أكد على انه ليس هناك اي علاقة تربطه بالفنان عمر الشريف من قريب أو من بعيد.





قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إنه كان هناك أصوات كثيرة جدا فى مجلس النواب تطالب بضرورة اتخاذ الحكومة قرار بالحظر الكلي من أجل إحتواء الأزمة الخاصة بفيروس كورونا.





وأضاف "حسب الله" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن حظر الجوال معناه عدم خروج أى شخص من المنزل إلا للضرورة القصوى، أى انه لا يوجد فرق بين الحظر الكلى أو الجزئى، موضحا بعدم التهاون بالحظر.









استنكر إسلام عامر، نقيب المأذونين، الشائعات التي تروج على مواقع التواصل الاجتماعي، نافيا ما تم تداوله بشأن سحب دفاتر المأذونين ومنع عقود الزواج، معقبًا على مروجي الشائعات: "ده واحد فاضي ماسك الموبايل وقاعد بيكتب اي حاجة"، منوها بأن شخص منتحل صفة مأذون هو سبب في نشر الشائعة.