عن شائعة إصابة الدواجن بميكروب جديد.. الزراعة: مصانع الأعلاف تخضع لرقابة صارمة

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، ردًأ على الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك ميكروب جديد يصيب الدواجن بسبب الأعلاف، أن أي أعلاف تصنع داخل الدولة تخضع لرقابة صارمة.





وأضاف طارق سليمان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تطبق معايير واشتراطات على صناعة العلف أكثر من أي دولة أخرى للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة





وتابع سليمان:" دائمًا يتم عمل لجان تفتيش مستمرة بشكل مفاجئ ل مصانع الاعلاف للتأكد من اتباع الشروط والإجراءات المقرة من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية ووزارة الزراعة.





وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية، إلى أن الدولة و وزارة الزراعة تعمل على توفير كل السلع والمنتجات وكل ما يحتاجه المواطن في تلك الفترة وخاصة بعد تداعيات فيروس كورونا، رغم كل الصعاب التي تواجهها الدولة.





ونوه إلى أنه تم توفير كل تلك السلع بسعر يتناسب مع المواطن وبكميات لا تسبب أي عجز أو تشعر المواطن بنقص في الموارد، لافتًا إلى أننا من الدول المصدرة للأعلاف.