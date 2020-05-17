استقرار الدواجن وارتفاع أسعار البانيه والشيش طاووق.. والغرفة: تراجع الطلب وراء الثبات

بالرغم من دخولنا الأسبوع الرابع من شهر رمضان، إلا أن استقرار مختلف أسعار الطيور بالأسواق صار لغزا لجميع المتعاملين فى السوق مخالفا بذلك المتعارف عليه فى السنوات السابقة.









قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أى صناعة لها تكاليف وعناصر إنتاج، وصناعة الدواجن والطيور ما بين ٧٠ و٧٥% من مدخلات إنتاجها مستوردة، لافتا إلى أن المنتجين قبيل بدء الموسم فوجئوا بزيادة سعر طن الأعلاف والأمصال واللقاحات وكتكوت التسمين.









وأضاف السيد لـ"صدى البلد" أن المستوى العام لأسعار الدواجن البيضاء كان ينخفض فى النصف الثانى من شهر رمضان مع تراجع الطلب مقابل توافر العرض كلما اقتربنا من عيد الفطر المبارك، إلا أن المنتجين فوجئوا بنزول الأسعار الأسبوع الأول من رمضان بين ٢ و٣ جنيهات فى الكيلو نتيجة ضعف القوى الشرائية والتراجع الحاد فى الطلب الناشئ عن وجود فائض عرض غير متوقع فى النصف الأول من ذروة الموسم.









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وأوضح أن البعض (الكبار) فضلوا الاحتفاظ بالمنتج لأطول فترة ممكنة فى المزارع بدلا من طرحه عمر ٤٠ إلى ٤٥ يوما بالأسواق تفاديا حدوث فائض عرض، لافتا إلى أن غالبية المعروض من الدواجن البيضاء الأسبوع الحالى الماضى أوزان بين ٢ و٣ كيلو جرامات قائم مقابل كيلو ونصف الكيلو واثنين كيلو النصف الأول من رمضان.











وأكد رئيس الشعبة أن التاجر لا يستطيع الاحتفاظ بالمنتج بعد بلوغ الدجاجة ٣ كيلو فى المزارع، إذ إن وجودها يمثل تكلفة بدون عائد، مشيرا إلى أن هناك تراجعا فى الحجم الإجمالى من مبيعات الطيور بين ٢٥ و٣٠% عن شهور رمضان فى الأعوام السابقة نتيجة ضعف القوى الشرائية لغالبية المواطنين ونشوء عبء مادى جديد هذا العام متمثل فى الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.











وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم، الأحد، فى القطاعين من ٣٣ إلى ٣٤ جنيها للكيلو، والبلدى الساسو الأحمر مزارع تراجع إلى ٤٢ جنيها، والبلدى الفلاحى وصل إلى ٤٤ جنيها مقابل ٤٥ إلى ٤٧ جنيها خلال النصف الأول من رمضان.









وشهدت سوق الطيور استقرار أسعار زوج الحمام الوسط عند ٥٧ جنيها، والبط البلدى المسكوفى ٥٦ جنيها، والرومى مزارع ٦٣ جنيها.









بينما ارتفعت أسعار البانيه من الدواجن البيضاء بين ٨٣ و٨٤ جنيها الكيلو، والشاورمة ٨٢ جنيها، والشيش طاووك ٨٣ جنيها نتيجة ارتفاع الطلب عليها فى أواخر أيام رمضان داخل غالبية بيوت المصريين.









وهناك ثبات فى أسعار الأجنحة من الدواجن البيضاء إلى ١٩ جنيها الكيلو، والأوراك ٣٧ جنيها، والصدور من الدواجن البيضاء ٤٤ جنيها، والكبد والقوانص ٣٩ جنيها.